PSG, colpo a sorpresa: ai dettagli con l’Everton per Kean (Di domenica 4 ottobre 2020) Moise Kean sembrava destinato ad un ritorno alla Juventus ma a sorpresa dovrebbe passare al PSG. Niente Juventus per Moise Kean che secondo Telefoot è a un passo dalla firma con il PSG. Operazione in prestito secco con PSG e Everton che in queste ore stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione. Nei piani della dirigenza francese, Kean dovrebbe sostituire Eric Maxim Choupo-Moting. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Moisesembrava destinato ad un ritorno alla Juventus ma adovrebbe passare al PSG. Niente Juventus per Moiseche secondo Telefoot è a un passo dalla firma con il PSG. Operazione in prestito secco con PSG e Everton che in queste ore stanno definendo gli ultimidell’operazione. Nei piani della dirigenza francese,dovrebbe sostituire Eric Maxim Choupo-Moting. Leggi su Calcionews24.com

