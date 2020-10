Movida, spunta la norma 'anti risse': Daspo per i violenti (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, nel decreto Sicurezza che domani sera sarà all'esame del Consiglio dei ministri, ci sarà anche una apposita norma 'anti-risse'. Il provvedimento, preparato dai ministri della Giustizia Alfonso Bonafede e dell'Interno Luciana Lamorgese, è finalizzato a prevenire il verificarsi di episodi di violenza nei luoghi della Movida. In particolare, viene prevista una misura di prevenzione consistente nel divieto di accesso ai locali di intrattenimento e ai pubblici esercizi. In pratica, per chi si è già distinto per episodi di violenza negli ultimi tre anni, si arriverà a una sorta di 'Daspo'. La misura prevede, nei confronti delle persone denunciate negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, nel decreto Sicurezza che domani sera sarà all'esame del Consiglio dei ministri, ci sarà anche una apposita'. Il provvedimento, preparato dai ministri della Giustizia Alfonso Bonafede e dell'Interno Luciana Lamorgese, è finalizzato a prevenire il verificarsi di episodi di violenza nei luoghi della. In particolare, viene prevista una misura di prevenzione consistente nel divieto di accesso ai locali di intrattenimento e ai pubblici esercizi. In pratica, per chi si è già distinto per episodi di violenza negli ultimi tre anni, si arriverà a una sorta di ''. La misura prevede, nei confronti delle persone denunciate negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi ...

Il provvedimento, preparato dai ministri della Giustizia Alfonso Bonafede e dell'Interno Luciana Lamorgese, è finalizzato a prevenire il verificarsi di episodi di violenza nei luoghi della movida.

