Liguria: recuperato terzo cadavere in mare (Di domenica 4 ottobre 2020) Un terzo cadavere è stato trovato in Liguria dopo il violento maltempo che ha colpito la Regione nelle ultime ore. Il corpo era lungo il fiume Roya, in località Trucco, frazione di Ventimiglia.

MediasetTgcom24 : Maltempo: recuperato secondo cadavere in Liguria - AM7491498493 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo: recuperato secondo cadavere in Liguria - AnsaLiguria : ++ Maltempo: recuperato secondo cadavere in Liguria ++. #ANSA - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Maltempo: recuperato secondo cadavere in Liguria - peppe844 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo: recuperato secondo cadavere in Liguria -