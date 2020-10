Liga | Real a tutta | batte il Levante e vola in vetta

IlmsgitSport : #liga, il Real supera il Levante, terza vittoria consecutiva e primato - ilmessaggeroit : #liga, il Real supera il Levante, terza vittoria consecutiva e primato - SportRepubblica : Real Madrid in vetta alla Liga, Levante battto 2-0 - StraNotizie : Real Madrid in vetta alla Liga, Levante battto 2-0 - Italia_Notizie : Real Madrid in vetta alla Liga, Levante battto 2-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Real

Terza vittoria consecutiva in campionato per il Real Madrid, che con i tre punti conquistati sul campo del Levante, vola in testa alla classifica della Liga. 0-2 per i Blancos, che ringraziano ...I futuri avversari dell'Inter in Champions League vincono in trasferta grazie alle reti di Vinicius e Benzema. In attesa del Barcellona (impegnato stasera ...