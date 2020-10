Jonathan Galindo | parla il mostro che ha creato la maschera di Pippo umano | “Sono io quello vero”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 4 ottobre 2020) Notizia certificata e riportata da notizie.it. Mentre le forze dell'ordine stanno cercando di risalire all'identità di, sul web ilre dellaracconta la sua verità. Mentre le forze dell’ordine stanno cercando di risalire all’identità di, sul web ilre dell’ormai notadelha raccontato l’origine del personaggio e come lui non centri nulla con chi utilizza l’immagine di quest’ultimo per terrorizzare i bambini sui social. (Continua...) Nel frattempo alla redazione del programma televisivo Le Iene è giunto un messaggio di un individuo che ha dichiarato di ...