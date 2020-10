Il Viminale ai Prefetti: Esercito e forze di polizia per i controlli sulle norme anti-covid (Di domenica 4 ottobre 2020) Nella circolare si ribadisce “l’impegno delle forze di polizia nell’assicurare il rispetto delle disposizioni anti-covid attraverso i servizi di prevenzione generale che caratterizzano le attività di controllo del territorio, come anche la possibilità di controlli mirati in relazione ai luoghi urbani e alle fasce orarie di maggiore affollamento”. In considerazione della più recente evoluzione della curva epidemiologica, il capo di gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, ha indirizzato una circolare ai Prefetti allo scopo di adottare tutte le iniziative di propria competenza per limitare il rischio del contagio. Lo fa sapere il Viminale in una nota. Nella circolare si ribadisce “l’impegno ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 4 ottobre 2020) Nella circolare si ribadisce “l’impegno delledinell’assicurare il rispetto delle disposizioniattraverso i servizi di prevenzione generale che caratterizzano le attività di controllo del territorio, come anche la possibilità dimirati in relazione ai luoghi urbani e alle fasce orarie di maggiore affollamento”. In considerazione della più recente evoluzione della curva epidemiologica, il capo di gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, ha indirizzato una circolare aiallo scopo di adottare tutte le iniziative di propria competenza per limitare il rischio del contagio. Lo fa sapere ilin una nota. Nella circolare si ribadisce “l’impegno ...

