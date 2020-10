Il Padre di Marco Vannini: “Antonio Ciontoli Non Deve Chiederci Perdono” (Di domenica 4 ottobre 2020) Valerio, il Padre di Marco Vannini e Marina Conte, la mamma, sono tornati a credere nella giustizia dopo che la famiglia Ciontoli è stata riconosciuta colpevole di omicidio volontario per la morte del loro Marco. Marina Conte ribadisce: “Se fosse stato soccorso subito Marco sarebbe qui e noi non saremmo davanti a queste telecamere. La … Leggi su youreduaction (Di domenica 4 ottobre 2020) Valerio, ildie Marina Conte, la mamma, sono tornati a credere nella giustizia dopo che la famigliaè stata riconosciuta colpevole di omicidio volontario per la morte del loro. Marina Conte ribadisce: “Se fosse stato soccorso subitosarebbe qui e noi non saremmo davanti a queste telecamere. La …

guffanti_marco : @PaoloMalinvern1 @giangolz Anche io rimpiango quei tempi. Erano IL MIO Paradiso. Non quello del Paese. Mio padre st… - marco_merighi : RT @alisiasessa: 'Dolce padre dei poveri, amico della pace, tu splendi come un sole nella Chiesa di Dio! A Te sia lode, o Cristo, Parola de… - FiabaOnlus : Il giornalista Marco Finelli, direttore di @retesoletv, presenta la giornata del #FIABADAY2020. Ora sul palco i sal… - marco_merighi : RT @FratiAssisi: Dalla Porziuncola, scrigno che custodisce vita e storia di san Francesco e del francescanesimo, i Frati minori di Umbria e… - XYZxyzY6 : RT @Sara_Chiappori: Padre Marco Tasca oggi in visita alla #ScuoladellaPace del #CEP, il quartiere periferico per eccellenza di Genova: 'Cer… -

Ultime Notizie dalla rete : Padre Marco Il padre di Stefano Masala: «Noi non ci arrendiamo» La Nuova Sardegna MARINA CONTE MAMMA DI MARCO VANNINI/ Dopo sentenza Appello bis: “La giustizia esiste”

Marina Vannini, mamma di Marco Vannini, il giovane di Ladispoli morto a 20 anni, ospite di Mara Venier dopo la sentenza che condanna i Ciontoli.

La prima telefonata ai genitori da parte del killer di Daniele ed Eleonora: «Portatemi un libro di preghiere»

Con i genitori ha parlato telefonicamente nei giorni scorsi, Antonio De Marco, il 21enne reo confesso del duplice omicidio dell’arbitro Daniele De Santis e della compagna Eleonora Manta.

Marina Vannini, mamma di Marco Vannini, il giovane di Ladispoli morto a 20 anni, ospite di Mara Venier dopo la sentenza che condanna i Ciontoli.Con i genitori ha parlato telefonicamente nei giorni scorsi, Antonio De Marco, il 21enne reo confesso del duplice omicidio dell’arbitro Daniele De Santis e della compagna Eleonora Manta.