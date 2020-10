FIGC, rinviati gli stage delle Nazionali Under 20 e Under 19 (Di domenica 4 ottobre 2020) In via precauzionale sono stati rinviati gli stage delle Nazionali Under 20 e Under 19. Tutti i dettagli della decisione. La FIGC ha deciso di rinviare in via precauzionale i due stage delle Nazionali Under 20 e Under 19, programmati da domani rispettivamente al CPO Acquacetosa di Roma e al Centro Sportivo Novarello di Novara, al fine di limitare gli spostamenti dei calciatori e degli staff, senza conseguenze per l’attività internazionale. Gli stage saranno dunque riprogrammati, considerando che i prossimi impegni interNazionali sono previsti a Novembre per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) In via precauzionale sono statigli20 e19. Tutti i dettagli della decisione. Laha deciso di rinviare in via precauzionale i due20 e19, programmati da domani rispettivamente al CPO Acquacetosa di Roma e al Centro Sportivo Novarello di Novara, al fine di limitare gli spostamenti dei calciatori e degli staff, senza conseguenze per l’attività internazionale. Glisaranno dunque riprogrammati, considerando che i prossimi impegni intersono previsti a Novembre per ...

Juventus-Napoli, Lo Monaco (Figc): “Norma Asl legittima, la partita sarà rinviata”

Il consigliere federale Pietro Lo Monaco ha spiegato cosa accadrà: “La nota emessa dal’Asl è da considerare legittima, la partita sarà rinviata” ...

