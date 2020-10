Emma Marrone svela i ‘difetti’ a X Factor | “Anche se sono bionda…”

Leggi su giornal

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ha avuto successo e ha iniziato la sua carriera da cantante grazie a un talent e, adesso, si ritrova ad essere giudice di un altro talent. Stiamo parlando di, la cantante che deve la sua popolarità ad Amici di Maria De Filippi e, quest’anno, è giudice tanto atteso della nuova edizione di Xha detto di essere cresciuta equalii suoi ‘difetti’ in un’intervista al settimanale Di Più. La cantante fa fatto un primo bilancio della sua esperienza a X. “felice e vivo questa avventura in maniera molto onesta e sincera. A Xmisentita subito a casa, a mio agio. Si lavora in armonia. Quando ...