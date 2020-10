Covid, la Juve non cambia programma: bianconeri in campo per la rifinitura (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – Nonostante il blocco del Napoli in Campania, disposto dall’Asl, da Torino non si fanno passi indietro e così i bianconeri oggi sono regolarmente in campo per la rifinitura sotto l’occhio vigile del mister Andrea Pirlo. Come promesso già ieri, con un comunicato del club piemontese, questa sera a squadra si presenterà ugualmente all’Allianz Stadium. Mentre nel pomeriggio è previsto un nuovo giro di tamponi, come da protocollo sanitario. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – Nonostante il blocco del Napoli in Campania, disposto dall’Asl, da Torino non si fanno passi indietro e così ioggi sono regolarmente inper lasotto l’occhio vigile del mister Andrea Pirlo. Come promesso già ieri, con un comunicato del club piemontese, questa sera a squadra si presenterà ugualmente all’Allianz Stadium. Mentre nel pomeriggio è previsto un nuovo giro di tamponi, come da protocollo sanitario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sport_Mediaset : +++ #JUVE, DUE POSITIVI (NON GIOCATORI) AL #COVID: SQUADRA IN ISOLAMENTO. +++ #SportMediaset #BreakingNews - FBiasin : 'Emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staf… - MediasetTgcom24 : Covid, caso Juve-Napoli: documento Asl non contempla protocollo gare #SerieA - rinoiovane64 : Da quando esiste il Covid tra di noi, da quando si gioca a porte chiuse, si è ridotto la mia passione per il calcio… - TarallucciE : RT @massimodonelli: Timeline di Juve-Napoli. IERI. Alle 20,30 il Napoli fa sapere all’Ansa che l’ASL vieta la trasferta. Alle 21,16 la Juve… -