Covid-19, continua a crescere il numero dei nuovi positivi in Campania (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una crescita nel numero dei positivi al Covid-19 in Regione Campania. Rispetto alla giornata di ieri si sono registrati 11 casi in più, a fronte di circa 300 tamponi eseguiti in meno. Di seguito il bollettino ufficiale dell'Unità di Crisi della Regione Campania: positivi del giorno: 412 Tamponi del giorno: 7.250 Totale positivi: 14.337 Totale tamponi: 627.532 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 465 Guariti del giorno: 54 Totale guariti: 6.472 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid continua Coronavirus, in arrivo un nuovo dpcm, boom di casi in Puglia. Ultime notizie Fanpage.it Papa Francesco ad Assisi, ieri 3 ottobre, giorno del Transito

Papa Francesco ad Assisi, oggi 3 ottobre, giorno del Transito

