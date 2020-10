Bill De Blasio mette 9 quartieri di New York in lockdown da mercoledì (Di domenica 4 ottobre 2020) Il sindaco di New York Bill De Blasio ha annunciato da mercoledì il lockdown di nove quartieri a Brooklyn e Queens, considerati focolaio di infezione. Scuole e attività non essenziali verranno chiuse e la quarantena interesserà anche i ristoranti che servono all’aperto. “È un giorno difficile”, ha detto De Blasio. Il numero giornaliero di nuovi casi confermati di coronavirus nello Stato di New York continua a crescere. Venerdì ci sono stati più di 1.700 nuovi contagi confermati, in leggero aumento rispetto al giorno prima, con dati che non venivano registrati da maggio. Alcuni dei luoghi con maggior numero di infezioni includono il distretto di Brooklyn, a New York City, dove più di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Il sindaco di NewDeha annunciato da mercoledì ildi novea Brooklyn e Queens, considerati focolaio di infezione. Scuole e attività non essenziali verranno chiuse e la quarantena interesserà anche i ristoranti che servono all’aperto. “È un giorno difficile”, ha detto De. Il numero giornaliero di nuovi casi confermati di coronavirus nello Stato di Newcontinua a crescere. Venerdì ci sono stati più di 1.700 nuovi contagi confermati, in leggero aumento rispetto al giorno prima, con dati che non venivano registrati da maggio. Alcuni dei luoghi con maggior numero di infezioni includono il distretto di Brooklyn, a NewCity, dove più di ...

Il sindaco di New York Bill De Blasio ha annunciato da mercoledì il lockdown di nove quartieri a Brooklyn e Queens, considerati focolaio di infezione. Scuole e attività non essenziali verranno chiuse ...

Coronavirus: da mercoledì nove quartieri Ny in lockdown

Di fronte a un impennata di contagi da coronavirus a New York il sindaco Bill De Blasio ha annunciato il lockdown di nove quartieri a Brooklyn e Queens, considerati focolaio di infezione. (ANSA) ...

Di fronte a un impennata di contagi da coronavirus a New York il sindaco Bill De Blasio ha annunciato il lockdown di nove quartieri a Brooklyn e Queens, considerati focolaio di infezione.