Alessandro Gassmann, il commovente monologo a Domenica In: 'Ti auguro tempo' (Di domenica 4 ottobre 2020) si racconta a . L'attore è stato ospite nello studio di per una lunga intervista in occasione del alncio della nuova fiction di Rai 1, 'Io ti cercherò', in onda da domani , lunedì 5 ottobre in prima ... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) si racconta a . L'attore è stato ospite nello studio di per una lunga intervista in occasione del alncio della nuova fiction di Rai 1, 'Io ti cercherò', in onda da domani , lunedì 5 ottobre in prima ...

GassmanGassmann : Domenica In, Alessandro Gassmann contro la violenza: «L'odio? Dobbiamo capire da cosa viene» ???????? - GassmanGassmann : Ci vediamo dal 2 ,tutti i venerdì su ?@ilvenerdi? con #GreenHeroes per parlare di economia circolare,cambiamenti cl… - zazoomblog : Domenica In Alessandro Gassmann e il racconto inedito sulla vincita del figlio Leo a Sanremo - #Domenica… - gianlu_79 : RT @ZeusMega: Bella intervista ad Alessandro Gassmann! In grande forma, domani non vedo l'ora di seguire #ioticerchero... Peccato sia durat… - zazoomblog : Alessandro Gassmann sul figlio Leo: “Quando ha vinto Sanremo…” - #Alessandro #Gassmann #figlio #“Quando -