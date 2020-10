Verissimo, puntata del 3 ottobre: il video dell’intervista a Gabriel Garko (Di sabato 3 ottobre 2020) Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 3 ottobre 2020 in onda su Canale 5: Gabriel Garko e il suo coming out. Elettra Lamborghini e altri. Verissimo continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di Canale 5. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. Nella puntata di oggi, l’attesa è per Gabriel Garko che concederà un’intervista in seguito al velato coming out avvenuto nella puntata di lunedì del Grande Fratello, leggi qui. Ma vediamo gli ospiti previsti per la puntata di oggi. L’appuntamento è per oggi, sabato 3 ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 3 ottobre 2020), gli ospiti delladi sabato 32020 in onda su Canale 5:e il suo coming out. Elettra Lamborghini e altri.continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di Canale 5. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. Nelladi oggi, l’attesa è perche concederà un’intervista in seguito al velato coming out avvenuto nelladi lunedì del Grande Fratello, leggi qui. Ma vediamo gli ospiti previsti per ladi oggi. L’appuntamento è per oggi, sabato 3 ...

