'Uomini e Donne', la scelta di Jessica Antonini ha appassionato i telespettatori? La risposta dei dati auditel (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua a volare alto gli ascolti di Uomini e Donne! Il nuovo format di Maria De Filippi che non fa più differenza tra Trono Classico e Trono Over sembra appassionare ogni giorno di più i telespettatori del dating show e lo share continua ad oscillare sempre intorno a numeri da capogiro per essere un appuntamento pomeridiano. La puntata di lunedì – dedicata quasi interamente alle avventure amorose di Gemma Galgani e ai nuovi scontri della dama con Tina Cipollari – è stata la più vista della settimana in termini di telespettatori registrando 2.930.000 spettatori pari ad uno share del 22.73%. Quella più seguita in termini di share è stata, invece, quella di mercoledì – incentrata sulle nuove conoscenze di Nicola Vivarelli e sul triangolo amoroso tra il tronista ...

