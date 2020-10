Udinese-Roma 0-1, Pedro: “Scudetto? Difficile ma non impossibile” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Sono contento per il gol e per aver aiutato la squadra. Abbiamo fatto una buona partita e siamo felici per i tre punti. Abbiamo l’obiettivo di vincere. Scudetto? Difficile ma non impossibile. Ma comunque l’obiettivo è entrare in Champions League”. Queste le parole di Pedro, autore del gol vittoria della Roma sul campo dell’Udinese alla Dacia Arena. E dopo il gol c’è una dedica speciale: “Per i miei figli, la mia famiglia. E anche per una persona importante nella mia infanzia recentemente scomparsa”, ha concluso l’attaccante spagnolo ai microfoni di Dazn. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) “Sono contento per il gol e per aver aiutato la squadra. Abbiamo fatto una buona partita e siamo felici per i tre punti. Abbiamo l’obiettivo di vincere. Scudetto?ma non impossibile. Ma comunque l’obiettivo è entrare in Champions League”. Queste le parole di, autore del gol vittoria dellasul campo dell’alla Dacia Arena. E dopo il gol c’è una dedica speciale: “Per i miei figli, la mia famiglia. E anche per una persona importante nella mia infanzia recentemente scomparsa”, ha concluso l’attaccante spagnolo ai microfoni di Dazn.

Udinese_1896 : I bianconeri in campo contro la #Roma ?? #UdineseRoma #ForzaUdinese #AlèUdin - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Udinese 0-1* Roma *(Pedro 55‘) #SSFootball - OfficialASRoma : C'è stato un #UdineseRoma in cui ha fatto tutto Rizzitelli ?? - CalcioPillole : #Roma, e uno! L'#Udinese resta a zero. I giallorossi battono i friulani per 1-0 grazie al primo gol italiano di… - ReteSport : ??Le pagelle di #UdineseRoma 0-1 a cura di #ReteSport?? -