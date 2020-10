Udinese-Roma 0-1 | Pedro fa respirare Fonseca

(Di sabato 3 ottobre 2020) Vittoria preziosissima per la, che sbanca Udine grazie al gran gol dinella ripresa. Un destro da fuori area imparabile per Musso. Risultato che consente adi, nonostante ...

Udinese_1896 : I bianconeri in campo contro la #Roma ?? #UdineseRoma #ForzaUdinese #AlèUdin - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Udinese 0-1* Roma *(Pedro 55‘) #SSFootball - OfficialASRoma : C'è stato un #UdineseRoma in cui ha fatto tutto Rizzitelli ?? - CorriereCitta : Udinese-Roma 0-1, decide la prima rete italiana di Pedro - zazoomblog : Udinese Roma 0-0 LIVE: squadre negli spogliatoi INTERVALLO - #Udinese #LIVE: #squadre #negli -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Roma

Prima vittoria in campionato per la Roma: decide un gran gol di Pedro a inizio secondo tempo in trasferta al Friuli contro l'Udinese. Tante chance nel corso di tutta la partita, soprattutto per Dzeko ...UDINE (ITALPRESS) – La prima rete italiana di Pedro permette alla Roma di conquistare i primi tre punti in campionato. Sotto gli occhi dei Friedkin, la formazione di Fonseca scaccia gli incubi di ...