Matteo Salvini a processo per il caso Gregoretti: a Catania il 3 ottobre, orario e aggiornamenti (Di sabato 3 ottobre 2020) Matteo Salvini si trova a Catania per il via del processo che lo vede imputato per quanto fatto nel periodo in cui era ministro dell'Interno nel caso Gregoretti. Il leader della Lega è accusato dai magistrati di sequestro di persona in relazione alla sua decisione di vietare di sbarcare a una ONG che trasportava dei migranti soccorsi nelle acque che separano la Libia e l'Italia. Il processo ha inizio intorno alle ore 9 e il dibattimento durerà diverse ore in un'aula blindata e a porte chiuse.

