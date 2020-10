Maltempo in Piemonte: 11 dispersi (Di sabato 3 ottobre 2020) 11 dispersi, interi paesi isolati, case e strade devastate. È una situazione estremamente critica quella che si è venuta a creare nella notte in molte zone del Piemonte in seguito alle forti piogge che si sono abbattute sulla regione a partire dal pomeriggio di ieri, provocando esondazioni, frane, allagamenti e ingenti danni a edifici e infrastrutture. Il Presidente della Regione Piemonte sottolinea la preoccupazione per i dispersi, di cui sono ancora in corso le ricerche, e per gli enormi danni al territorio che i sindaci delle aree più colpite – con i quali è in contatto da stanotte – descrivono in alcuni casi peggiori del ‘94. Il Presidente stamattina ha sentito il capo dipartimento della Protezione Civile Borrelli e si è confrontato con il Governatore ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 3 ottobre 2020) 11, interi paesi isolati, case e strade devastate. È una situazione estremamente critica quella che si è venuta a creare nella notte in molte zone delin seguito alle forti piogge che si sono abbattute sulla regione a partire dal pomeriggio di ieri, provocando esondazioni, frane, allagamenti e ingenti danni a edifici e infrastrutture. Il Presidente della Regionesottolinea la preoccupazione per i, di cui sono ancora in corso le ricerche, e per gli enormi danni al territorio che i sindaci delle aree più colpite – con i quali è in contatto da stanotte – descrivono in alcuni casi peggiori del ‘94. Il Presidente stamattina ha sentito il capo dipartimento della Protezione Civile Borrelli e si è confrontato con il Governatore ...

TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - emergenzavvf : #Maltempo, 45 interventi svolti in provincia di #Cuneo, maggiori criticità nei comuni Limone Piemonte, Ormea e Gare… - emergenzavvf : ?? #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni di soccorso dei #vigilidelfuoco a #Vercelli per allagamenti dovuti… - notiziepiemont : Piemonte: 11 dispersi tra alto Cuneese e Valsesia. Chiesto lo stato si emergenza - giannagancia : #maltempo Governo faccia partire subito i primi aiuti per Piemonte, Liguria e VDA. -