Maltempo | crolla un ponte in Valtrebbia nel Piacentino

Il ponte Lenzino di Corte Brugnatella, sulla strada statale 45, in Alta Valtrebbia, nel Piacentino, è crollato oggi pomeriggio, attorno alle 15.30. Al momento pare non fossero in transito veicoli e ...

PIACENZA, 03 OTT - Un ponte sulla strada statale 45, in Alta Valtrebbia nel Piacentino, è crollato oggi intorno alle 15. Si tratta del Ponte Lenzino, tra i paesi di Marsaglia e Ottone, in comune di ...

Maltempo. Gravi danni nel Nord Ovest, tra Piemonte e Liguria due vittime e 16 dispersi

E un vigile del fuoco volontario di Arnad è morto a causa del maltempo. Secondo quanto si è appreso una pianta gli è crollata addosso durante un intervento di soccorso nel paese della bassa Valle ...

