Gregoretti | il gup sentirà Conte | Di Maio e la Lamorgese

LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA Gregoretti, il Gup decide per integrazione probatoria: verranno sentiti Conte e Toninelli… - Agenzia_Ansa : Caso #Gregoretti, udienza preliminare rinviata al 20 novembre. Il gup ascolterà anche Conte. #Salvini: 'Sono soddi… - RaiNews : #Gregoretti, rinviata al 20 novembre l'udienza a carico di #Salvini. Il gup sentirà Conte e Toninelli - dmarchesan61 : @luigidimaio @Mov5Stelle E ora che il gup di Catania ha chiesto di sentirla, un poco di strizza... #dimaioinpeggio… - DocenteCarla : RT @GiancarloDeRisi: Gregoretti, il pm: 'Archiviare'. Il Gup rinvia l'udienza: saranno sentiti Conte e Di Maio, Toninelli e Lamorgese. Un b… -

Ultime Notizie dalla rete : Gregoretti gup

All'uscita dal tribunale per l'udienza preliminare sul caso Gregoretti, Matteo Salvini dichiara ... riferendosi alla disposizione del gup di sentire il premier Conte, ministri ed ex ministri: "Adesso ...Quando la Gregoretti ha preso a bordo i migranti era ... [2] Questo sabato, dopo l'udienza a porte chiuse, il Gup Nunzio Sarpietro è chiamato ad esprimersi se rinviare a giudizio oppure no ...