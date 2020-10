Già pronta una raffica di multe Chi rischia la "batosta Covid" (Di sabato 3 ottobre 2020) Valentina Dardari Obbligo di mascherine all’aperto solo se sarà necessario. Secondo gli esperti dell'Oms il picco di positivi è previsto alla fine del mese Il piano del governo per evitare una seconda ondata di coronavirus è praticamente delineato, o almeno così parrebbe da quanto reso noto nelle ultime ore. Il piano del governo Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha precisato che si sta ancora valutando “l’obbligo di indossare mascherine all'aperto", norma che entrerà in vigore solo se necessaria. Intanto previste sanzioni per chi non le indossa e per coloro che creano assembramenti, oltre a una settimana di campagna mediatica, dal 5 all’11 ottobre, per esortare la popolazione a scaricare la App Immuni, con tanto di spot istituzionale: “Rispetta te e gli altri”. Perché, come sottolineato ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Valentina Dardari Obbligo di mascherine all’aperto solo se sarà necessario. Secondo gli esperti dell'Oms il picco di positivi è previsto alla fine del mese Il piano del governo per evitare una seconda ondata di coronavirus è praticamente delineato, o almeno così parrebbe da quanto reso noto nelle ultime ore. Il piano del governo Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha precisato che si sta ancora valutando “l’obbligo di indossare mascherine all'aperto", norma che entrerà in vigore solo se necessaria. Intanto previste sanzioni per chi non le indossa e per coloro che creano assembramenti, oltre a una settimana di campagna mediatica, dal 5 all’11 ottobre, per esortare la popolazione a scaricare la App Immuni, con tanto di spot istituzionale: “Rispetta te e gli altri”. Perché, come sottolineato ...

LegaSalvini : +++++ EFFETTO PORTI APERTI: GIÀ ARRIVATI PIÚ CLANDESTINI CHE IN TUTTO IL 2018 +++++ - lucianoranieri7 : @luigidimaio @MevlutCavusoglu @ItalyMFA Giggino tu sai fare solo queste cose come ministro degli Esteri altro non n… - wiwikanna : como as pessoas chamam vc? familia: gigica, gi, gigi e giovanna amigos: gio e giovanna ex amigos virtuais: gio, gi e gigi escola: giovanna - Roberta00531437 : @GioGeneSharp Unica cosa positiva di Trump ?? buondì Gi - valie_gi : Io e Sam con lo stesso Barbour perché siamo palesemente anime gemelle -

Ultime Notizie dalla rete : Già pronta Abilitazione con laurea, 24 CFU e inserimento in GPS e GI: sì, o no? Scuolainforma Previsioni meteo 3 e 4 ottobre, freddo e temporali al nord, ancora estate al sud

Nuovo appuntamento con le previsioni meteo, ecco cosa ci dicono gli esperti sul tempo del weekend, scopriamo insieme che tempo fa oggi, sabato 3 ottobre, e domani domenica 4 ottobre. Non sarà un fine ...

Coupé in vendita Moiano

Guarda i 5 risultati per Coupé in vendita Moiano al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 3.800 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tutte le offerte per Auto in vendita Mo ...

Nuovo appuntamento con le previsioni meteo, ecco cosa ci dicono gli esperti sul tempo del weekend, scopriamo insieme che tempo fa oggi, sabato 3 ottobre, e domani domenica 4 ottobre. Non sarà un fine ...Guarda i 5 risultati per Coupé in vendita Moiano al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 3.800 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tutte le offerte per Auto in vendita Mo ...