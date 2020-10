Formula Regional al Mugello: Leclerc jr, penalità e vittoria. Patrese 16° in F4 (Di sabato 3 ottobre 2020) Magari 'predestinato' può diventarlo anche lui, come suo fratello maggiore Charles. Ma se solo il tempo ci dirà la verità, quello che è certo è che la vittoria in gara-1 al Mugello di Arthur Leclerc ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 ottobre 2020) Magari 'predestinato' può diventarlo anche lui, come suo fratello maggiore Charles. Ma se solo il tempo ci dirà la verità, quello che è certo è che lain gara-1 aldi Arthur...

aalessiadivi : charles è cosí orgoglioso del suo fratellino che riempie di like ogni foto di arthur durante le gare di formula reg… - PaganoMattia : @OhBryanTiLanci esatto non fa più superformula. finisce f2 e formula regional, il prossimo anno si spera a tempo pieno in f2. - artvworld : RT @svkrhub: Penalità di 10 secondi per Arthur Leclerc per un sorpasso in un settore con bandiera gialla Finisce la gara con 20 secondi di… - d0NutF1 : RT @mult1formula: ??LA FORMULA REGIONAL AL MUGELLO ??Il riassunto della Gara 1 al Mugello della Formula Regional ??@d0NutF1 ?? - pins_a_roulette : RT @mult1formula: ??LA FORMULA REGIONAL AL MUGELLO ??Il riassunto della Gara 1 al Mugello della Formula Regional ??@d0NutF1 ?? -

F.Regional | Leclerc dominatore al Mugello

Anche senza la Formula 1 in pista, questo è stato un weekend intenso di motori per la famiglia Leclerc. Mentre Charles si è potuto godere un po’ di meritato riposo in attesa del Nürburgring infatti, a ...

