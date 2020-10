Flash News del 3 Ottobre 2020 (Di sabato 3 ottobre 2020) Il maltempo colpisce le regioni del Nord: piogge torrenziali provocano frane e cadute di alberi, con esondazioni di torrenti e mareggiate sulla costa. In Valle D’Aosta è morto un vigile fuoco durante un’operazione di soccorso. In Piemonte si cercano dispersi nella zona di Cuneo e nel Vercellese. A Venezia si è alzato, per la prima volta, il Mose. Contro l’acqua alta, le paratoie hanno protetto la città;In Italia i contagi da Covid sono in lenta ma costante crescita, i dati di ieri riportano a cinque mesi fa con quasi 2.500 nuovi casi in un giorno. 12 le regioni con un indice di contagio superiore a 1. Il Governo valuta se estendere a tutta Italia l’obbligo di mascherina all’aperto, regola che da oggi è in vigore nel Lazio e in Basilicata;Il Presidente del Consiglio, Conte, da Teramo, lancia un appello invitando tutti a scaricare ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 ottobre 2020) Il maltempo colpisce le regioni del Nord: piogge torrenziali provocano frane e cadute di alberi, con esondazioni di torrenti e mareggiate sulla costa. In Valle D’Aosta è morto un vigile fuoco durante un’operazione di soccorso. In Piemonte si cercano dispersi nella zona di Cuneo e nel Vercellese. A Venezia si è alzato, per la prima volta, il Mose. Contro l’acqua alta, le paratoie hanno protetto la città;In Italia i contagi da Covid sono in lenta ma costante crescita, i dati di ieri riportano a cinque mesi fa con quasi 2.500 nuovi casi in un giorno. 12 le regioni con un indice di contagio superiore a 1. Il Governo valuta se estendere a tutta Italia l’obbligo di mascherina all’aperto, regola che da oggi è in vigore nel Lazio e in Basilicata;Il Presidente del Consiglio, Conte, da Teramo, lancia un appello invitando tutti a scaricare ...

aleradioposta : Flash news - notizie Notizie in breve e al minuto - infoitsport : De Laurentiis chiama Agnelli-Zielinski positivo – Bakayoko/Napoli: le ultime. I principali titoli delle nostre FLAS… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Donald Trump sta meglio e scherza con i medici. Respira da solo ma per ora r… - witchyades : Flash news: hanno ufficialmente il mio culo - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Maltempo, morti e dispersi in Piemonte. A Venezia entra in funzione il Mose… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News Flash news: ludo delmotte e mia krampl in azione Versante Sud Stato d'emergenza, cosa c'è dietro lo strappo di Conte. Grandi manovre in Senato, Di Battista crea il panico

All'origine della proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio voluta dal premier Giuseppe Conte ci sarebbero le grandi manovre del ...

De Laurentiis chiama Agnelli-Zielinski positivo – Bakayoko/Napoli: le ultime. I principali titoli delle nostre FLASH NEWS

Le flash news di Calcionapoli1926.it. Queste le in video le flash news di oggi, 3 ottobre 2020. Intanto, parlando di mercato, sembra fatta per Bakayoko. Domani la partitissima contro la Juventus e gli ...

All'origine della proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio voluta dal premier Giuseppe Conte ci sarebbero le grandi manovre del ...Le flash news di Calcionapoli1926.it. Queste le in video le flash news di oggi, 3 ottobre 2020. Intanto, parlando di mercato, sembra fatta per Bakayoko. Domani la partitissima contro la Juventus e gli ...