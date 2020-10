Dieta con farro per depurare l’organismo (Di sabato 3 ottobre 2020) Il farro, nome che indica ben tre specie diverse di frumento, è un vero toccasana per la salute. Estremamente efficace quando si tratta di favorire la depurazione dell’organismo, è protagonista di una rinnovata popolarità (risultato dellla maggior consapevolezza sui suoi benefici). Entrando nel vivo del suo profilo nutrizionale, possiamo riscontrare la presenza di fibre, ma anche quella di minerali come il sodio, il potassio – presente in grandi quantità, è fondamentale per la regolarità pressoria e di riflesso un ottimo alleato della salute del cuore – il calcio, il ferro, il fosforo. Degno di nota è anche il contenuto di vitamina B3, conosciuta pure con il nome di niacina. Reperibile in commercio tutto l’anno dal momento che viene proposto essiccato, il farro, come già ... Leggi su dilei (Di sabato 3 ottobre 2020) Il, nome che indica ben tre specie diverse di frumento, è un vero toccasana per la salute. Estremamente efficace quando si tratta di favorire la depurazione dell’organismo, è protagonista di una rinnovata popolarità (risultato dellla maggior consapevolezza sui suoi benefici). Entrando nel vivo del suo profilo nutrizionale, possiamo riscontrare la presenza di fibre, ma anche quella di minerali come il sodio, il potassio – presente in grandi quantità, è fondamentale per la regolarità pressoria e di riflesso un ottimo alleato della salute del cuore – il calcio, il ferro, il fosforo. Degno di nota è anche il contenuto di vitamina B3, conosciuta pure con il nome di niacina. Reperibile in commercio tutto l’anno dal momento che viene proposto essiccato, il, come già ...

