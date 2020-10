Covid, si va verso obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia (Di sabato 3 ottobre 2020) Lazio e Basilicata hanno già optato per l’ordinanza restrittiva che prevede l’utilizzo di mascherine anche all’aperto. Presto, il Governo potrebbe decidere di applicare l’obbligo in tutta Italia. Intanto prosegue la campagna spot per incentivare i cittadini a scaricare l’app Immuni. Aumentano regioni e comuni che optano per l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Ne sono un … L'articolo Covid, si va verso obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020) Lazio e Basilicata hanno già optato per l’ordinanza restrittiva che prevede l’utilizzo di mascherine anche all’aperto. Presto, il Governo potrebbe decidere di applicare l’in. Intanto prosegue la campagna spot per incentivare i cittadini a scaricare l’app Immuni. Aumentano regioni e comuni che optano per l’dianche all’aperto. Ne sono un … L'articolo, si vadiall’aperto inproviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso Ibrahimovic corre verso il rientro post-Covid: “Questo animale non può essere domato” Sport Fanpage Una targa per le vittime più anziane

In occasione della Festa dei Nonni celebrata ieri mattina dall’Unitre non è mancato un momento di ricordo dei tanti anziani del territorio scomparsi a causa del Coronavirus. Verso le 12 il direttore ...

Energia: Pistelli (Eni), transizione è tema centrale nell'Ue dopo crisi Covid-19 (2)

“Ma vedo, nei prossimi dieci anni, il rischio di perdere terreno alla luce del discorso sulle transizione verso le rinnovabili”, ha osservato il direttore Pubblic Affair di Eni, precisando che “la ...

