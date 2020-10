X-Factor 14, Emma Marrone furibonda: “Devi venire con la fame, ca**o!” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo aver lanciato il singolo di fine estate “Latina”, Emma Marrone è finita tra i trend-topic su Twitter in queste ore per via di un suo acceso confronto avuto durante le Auditions di X Factor 14. Nel corso del terzo nonché ultimo appuntamento di questo giovedì, la cantante di “L’amore non mi basta“, ha letteralmente perso le staffe durante la presentazione di un aspirante cantante, per la cattiva condotta assunta da quest’ultimo in sua presenza. La bella e brava popstar dagli occhi neri si è, quindi, lasciata andare ad un durissimo rimprovero destinato all’artista esordiente, che è diventato virale in poco tempo nel web. Le ultime Auditions X- Factor 14 fanno infuriare Emma Marrone La cantante salentina ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo aver lanciato il singolo di fine estate “Latina”,è finita tra i trend-topic su Twitter in queste ore per via di un suo acceso confronto avuto durante le Auditions di X14. Nel corso del terzo nonché ultimo appuntamento di questo giovedì, la cantante di “L’amore non mi basta“, ha letteralmente perso le staffe durante la presentazione di un aspirante cantante, per la cattiva condotta assunta da quest’ultimo in sua presenza. La bella e brava popstar dagli occhi neri si è, quindi, lasciata andare ad un durissimo rimprovero destinato all’artista esordiente, che è diventato virale in poco tempo nel web. Le ultime Auditions X-14 fanno infuriareLa cantante salentina ...

