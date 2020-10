Rashford elogia Lukaku | «Un grande uomo squadra»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 ottobre 2020)ha ricordato il momento in cuigli cedette il rigore contro il Psg Attraverso il suo profilo Twitter, Marcus, attaccante del Manchester United, ha raccontato il momento in cui Romelugli cedette il rigore decisivo nella partita di Champions League contro il Psg del 2019. «Lasciate che vi racconti una storia su Romelu. Siamo in Champions League e dobbiamo ribaltare lo 0-2 contro il Psg. Minuto 2, Romelu segna. Minuto 30 Romelu segna. Avevamo poche possibilità ma al 94esimo rigore per noi. Romelu prende il pallone e me lo passa. Sapeva che quello era il mio momento. Sapeva che tutti i titoli dei giornali sarebbero stati per me e lui era d’accordo anche se era stato decisivo per la vittoria. Questo dice chi è ...