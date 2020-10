Napoli, calciomercato: Younes e Ounas in partenza, Llorente verso la Spagna (Di venerdì 2 ottobre 2020) La fine del calciomercato è ormai imminente e gli esuberi in casa Napoli devono trovare in fretta una nuova squadra A riportare le ultime sulla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 2 ottobre 2020) La fine delè ormai imminente e gli esuberi in casadevono trovare in fretta una nuova squadra A riportare le ultime sulla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Napoli, le ultime sulle uscite. Da #Llorente a #Hysaj, passando per #Younes - DiMarzio : #Napoli - #Vecino, proseguono i contatti per trovare l'intesa su formula e cifre - DiMarzio : #Calciomercato, da #Llorente a #Hysaj: la situazione in casa #Napoli - infoitsport : Calciomercato, ciao Milan: apertura al Napoli | Esulta Gattuso - tuttonapoli : TMW - Napoli, assalto concreto a Bakayoko: operazione complessa per costi e tempistica -