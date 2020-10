Lazio: in difesa è emergenza assoluta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Luiz Felipe è alle prese con la distorsione alla caviglia, Vavro sta curando la pubalgia, il nuovo arrivato Hoedt è al momento in quarantena. Inzaghi deve cercare di trovare una soluzione in zona difensiva prima della partita contro l’Inter. Lazio, grande emergenza in difesa Lazio, la difesa è un problema L’unica opzione che Inzaghi sembra avere al momento è Bastos. Il giocatore però non rientra pienamente nei progetti del mister ed era infatti uno dei candidati alla partenza, poi rimasto a Roma perchè ha rifiutato tutte le proposte di destinazione avanzate dalla società. La squadra si sta allenando duramente per arrivare preparata alla sfida di domenica contro i nerazzurri, avversari temibili. L’attacco di Conte ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 ottobre 2020) Luiz Felipe è alle prese con la distorsione alla caviglia, Vavro sta curando la pubalgia, il nuovo arrivato Hoedt è al momento in quarantena. Inzaghi deve cercare di trovare una soluzione in zona difensiva prima della partita contro l’Inter., grandein, laè un problema L’unica opzione che Inzaghi sembra avere al momento è Bastos. Il giocatore però non rientra pienamente nei progetti del mister ed era infatti uno dei candidati alla partenza, poi rimasto a Roma perchè ha rifiutato tutte le proposte di destinazione avanzate dalla società. La squadra si sta allenando duramente per arrivare preparata alla sfida di domenica contro i nerazzurri, avversari temibili. L’attacco di Conte ...

AlessioSfl : Ecco sfruttiamo quest’occasione. - salvione : Lazio, che emergenza in difesa: ecco le possibili soluzioni di Inzaghi - laziolibera : Lazio, che emergenza in difesa: ecco le possibili soluzioni di Inzaghi - Tebbu_asr : RT @HCE__: La Roma ha un gap di 15 punti da colmare dalla Lazio dai, siete condizionati dalla partita con l'Atalanta, questi nn avrebbero v… - FcInterNewsit : Qui Lazio - Inzaghi, grossi guai in difesa: tre ko, Bastos o Parolo contro l'Inter -