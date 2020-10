Kane – da mostro a sindaco

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La storia diè quella di un grande lottatore troppo spesso messo in ombra dalla stessa gimmick che lo ha reso famoso: il fratello di The Undertaker. Il debutto di– fonte DevianArtDopo aver girovagato in federazioni indipendenti, nel 1995 approdò in WWF. Inizialmente interpretò vari personaggi, ma nessuno di questi risultava soddisfacente per la federazione. Poi il colpo di genio. Accompagnato da Paul Bearer attaccò The Undertaker. La motivazione venne svelata dopo mesi di attacchi:era il fratellastro del becchino (figlio illegittimo di sua madre e dello stesso Paul Bearer) ed indossava una maschera perché era rimasto ustionato durante l’incendio che The Undertaker aveva appiccato alla casa in cui viveva. E ora voleva vendetta. Il primo ...

Ultime Notizie dalla rete : Kane mostro

Agenzia ANSA

ROMA, 02 OTT - Esce venerdì 2 ottobre per Bmg in cd, in vinile e in digitale 'You've Always Been Here' l'album di debutto dei Jaded Hearts Club, la super band che unisce Muse, Blur, Jet, The Last Shad ...La storica carriera di Kane, pluricampione del mondo, dal debutto fino alla politica. Il racconto delle sue vittorie più prestigiose.