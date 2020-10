Inter, visite mediche in corso per Darmian (Di venerdì 2 ottobre 2020) Matteo Darmian sta svolgendo le visite mediche con l’Inter Mattinata di visite mediche per Matteo Darmian, prima di poter diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’Inter. L’esterno è arrivato questa mattina all’Humanitas dove ha svolto la prima parte delle visite mediche. Darmian è ora diretto al Coni, dove dovrà ottenere l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio, la firma sul contratto che lo renderà un nuovo elemento della rosa di Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Matteosta svolgendo lecon l’Mattinata diper Matteo, prima di poter diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’. L’esterno è arrivato questa mattina all’Humanitas dove ha svolto la prima parte delleè ora diretto al Coni, dove dovrà ottenere l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio, la firma sul contratto che lo renderà un nuovo elemento della rosa di Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com

