Il buono con un’arma contro il cattivo con un’arma

NicolaPorro : La #SantaSede battibecca con gli #Usa, che chiedono di ritirare il pessimo accordo con cui s’è inchinata alla #Cina… - Ariel_book92 : Niente Massimiliano purtroppo sei uomo e pure buone ci caschi con le sceneggiate. Sei carino pure perché sei buono. #GFVIP - biasbigheart8 : Massimiliano era già lì a chiarire con Adua per favore qualcuno vada ad aprirgli gli occhi perché è troppo buono pe… - lmanfron : RT @f_ronchetti: 'C'è debito buono e debito cattivo'. Appello del Prof. @CottarelliCPI per sottoscrivere la lettera aperta al PdC @Giuseppe… - annaadifonzo : Comunque vedere Massimiliano in quello stato, con gli occhi lucidi, mi si spezza il cuore. Gli è caduto il mondo ad… -

Ultime Notizie dalla rete : buono con

Il Messaggero

Puntata rivelatrice per Dayane Mello e Francesco Oppini al Gf Vip! Alfonso Signorini ha chiamato la modella in confessionale per affrontare un argomento molto romantico… Dayane infatti non ha nascosto ...DRAGOWSKI – Quagliarella è molto furbo nel recuperare la sua rimessa in gioco in avvio, buon per lui che l'arbitro annulli. E' fortunato quando Castrovilli centra la traversa ...