“Ho chiuso”. Gemma Galgani, colpo durissimo: l’annuncio a UeD (Di venerdì 2 ottobre 2020) Altro momento difficile per Gemma Galgani. Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano chiaro: dama più famosa del trono over si ritrova a dover affrontare l’ennesima delusione all’interno del programma. Stiamo parlando della puntata che va in onda venerdì 2 ottobre 2020 che dovrebbe corrispondere alla registrazione avvenuta lo scorso 19 settembre e che parte proprio da Gemma. Chiaro, non può non iniziare con il classico sfogo della Galgani. Prima dell’arrivo in studio della dama, Maria De Filippi manda in onda il filmato in cui appare furiosa. In realtà niente di nuovo: come sempre, Gemma lamenta le continue intromissioni e offese di Tina Cipollari, la Vamp della trasmissione che da anni ormai la critica e attacca su ogni fronte. Il pubblico lo sa: ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Altro momento difficile per. Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano chiaro: dama più famosa del trono over si ritrova a dover affrontare l’ennesima delusione all’interno del programma. Stiamo parlando della puntata che va in onda venerdì 2 ottobre 2020 che dovrebbe corrispondere alla registrazione avvenuta lo scorso 19 settembre e che parte proprio da. Chiaro, non può non iniziare con il classico sfogo della. Prima dell’arrivo in studio della dama, Maria De Filippi manda in onda il filmato in cui appare furiosa. In realtà niente di nuovo: come sempre,lamenta le continue intromissioni e offese di Tina Cipollari, la Vamp della trasmissione che da anni ormai la critica e attacca su ogni fronte. Il pubblico lo sa: ...

