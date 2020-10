Gotti: «Pereyra per noi è un giocatore importante. Contro la Roma dobbiamo dare il massimo» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Queste le parole dell’allenatore dei friulani Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Queste le parole dell’allenatore dei friulani. Mister cosa si aspetta domani dalla squadra?«Domani mi aspetto la voglia di dare il massimo, di non sbagliare nulla dal punto di vista dell’atteggiamento. Cercare di mettere in campo le tante qualità che possiamo avere». Purtroppo nei risultati non è stato un avvio di campionato positivo per l’Udinese, però nel post gara di mercoledì lei aveva invitato la squadra a non guardare tutto nero. Ha insistito anche su questo aspetto mentale, oltre che sulle questioni ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Queste le parole dell’allenatore dei friulani Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Queste le parole dell’allenatore dei friulani. Mister cosa si aspetta domani dalla squadra?«Domani mi aspetto la voglia diil, di non sbagliare nulla dal punto di vista dell’atteggiamento. Cercare di mettere in campo le tante qualità che possiamo avere». Purtroppo nei risultati non è stato un avvio di campionato positivo per l’Udinese, però nel post gara di mercoledì lei aveva invitato la squadra a non guartutto nero. Ha insistito anche su questo aspetto mentale, oltre che sulle questioni ...

