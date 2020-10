'GF Vip', prima lite tra Gregoraci e Pretelli: 'Non siamo fidanzati' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Prime piccole frizioni tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al 'Grande Fratello Vip' . 'Pomeriggio cinque' mostra come tra i due non siano solo rose e fiori. Il ragazzo, dopo il messaggio in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) Prime piccole frizioni tra Elisabettae Pierpaoloal 'Grande Fratello Vip' . 'Pomeriggio cinque' mostra come tra i due non siano solo rose e fiori. Il ragazzo, dopo il messaggio in ...

supermalaxx : testo - nuovalepanto : @Libero_official @Ernesto29296958 Dammi retta Selvà. Metti i soldi da parte. Prima o poi, ti aspetta la tangenziale… - paolobrosio : Su #AdnKronos la quarta notizia più cliccata riguarda #PaoloBrosio in ospedale in attesa di poter essere dimesso ed… - ElenaFurchi : @nodangerinsoul_ Io onestamente non li considero per niente vip i tizzi che ho visto con lui Infatti non è colpa su… - lanuovamelove : @madavvero6 Beh almeno se prima avevamo dubbi su come funzionava il #gfvip ora ne abbiamo le certezze!!! Fa bene a… -