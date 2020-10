F1, passo indietro della Fia: “Troppo severi con Hamilton, sanzione esagerata” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “C’è stata una chiara violazione del regolamento e dovevamo punirlo in qualche maniera. Anche a noi è parsa una punizione troppo severa, ma ci siamo mantenuti fedeli alla tabella“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Mika Salo, uno dei commissari responsabili della decisione che ha generato 10” di penalità a Lewis Hamilton, pilota britannico, nel corso del Gran Premio di Russia 2020. La Fia ha deciso dunque di far marcia indietro mediante le parole di uno dei propri esponenti ai microfoni di Iltalehti, ‘reo’ di aver condizionato il rendimento dell’esponente Mercedes attraverso una sanzione probabilmente eccessiva. Toto Wolff, direttore esecutivo della scuderia teutonica, aveva espresso la propria opinione riferendosi a ‘regole poco ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) “C’è stata una chiara violazione del regolamento e dovevamo punirlo in qualche maniera. Anche a noi è parsa una punizione troppo severa, ma ci siamo mantenuti fedeli alla tabella“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Mika Salo, uno dei commissari responsabilidecisione che ha generato 10” di penalità a Lewis, pilota britannico, nel corso del Gran Premio di Russia 2020. La Fia ha deciso dunque di far marciamediante le parole di uno dei propri esponenti ai microfoni di Iltalehti, ‘reo’ di aver condizionato il rendimento dell’esponente Mercedes attraverso unaprobabilmente eccessiva. Toto Wolff, direttore esecutivoscuderia teutonica, aveva espresso la propria opinione riferendosi a ‘regole poco ...

UlisseRai1 : Harry e Meghan hanno scelto di fare un passo indietro come membri della famiglia reale e di vivere negli Stati Unit… - sportface2016 : #F1, retromarcia della #Fia sulla penalità a #Hamilton - anymalfoy934 : RT @r4fic: Noi figli di immigrati siamo cresciuti traducendo documenti, bollette ecc. per i nostri genitori, eppure ci è stato inculcato lo… - Andreina_Ulissi : RT @coccinella53: 'Ottimista: è una persona che se fa un passo avanti e due indietro non pensa sia un disastro, ma un cha cha cha'. Addio… - GabrieleCarrer : RT @Maumol: Intervista a ?@SecPompeo? : #Italia e #Usa assieme contro gli atti predatori del regime cinese; con il #Vaticano differenze di… -

Ultime Notizie dalla rete : passo indietro Il Vaticano va allo scontro con Trump: «Nessun passo indietro su Pechino» La Verità Vivian Lamarque: «Ho quattro cognomi e una vita passata a cercare mia madre»

Non fa una piega. Il viaggio dentro l’incredibile storia di Vivian Lamarque comincia qui, in un appartamento a nord di Milano e precisamente nel suo bagno. È qui che la poetessa ha deciso di appendere ...

I Legno presentano il video di ‘Hollywood’: ‘Non mostriamo il volto per far arrivare prima le canzoni’

02 ott 2020 - Il duo toscano, che si presenta con il volto coperto da una scatola di legno, condivide la clip del suo nuovo singolo con Wrongonyou e racconta a Rockol il proprio percorso musicale.

Non fa una piega. Il viaggio dentro l’incredibile storia di Vivian Lamarque comincia qui, in un appartamento a nord di Milano e precisamente nel suo bagno. È qui che la poetessa ha deciso di appendere ...02 ott 2020 - Il duo toscano, che si presenta con il volto coperto da una scatola di legno, condivide la clip del suo nuovo singolo con Wrongonyou e racconta a Rockol il proprio percorso musicale.