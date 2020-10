Denis Dosio squalificato dal Grande Fratello Vip: Signorini deluso (Di venerdì 2 ottobre 2020) Denis Dosio è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver bestemmiato nella casa. Signorini non ha nascosto tutta la sua delusione. Denis Dosio è il secondo concorrente di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ad essere stato squalificato. Il giovane influencer, pupillo di Barbara d’Urso, ha bestemmiato nelle scorse ore … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 2 ottobre 2020)è statodalVip per aver bestemmiato nella casa.non ha nascosto tutta la sua delusione.è il secondo concorrente di questa quinta edizione delVip di Alfonsoad essere stato. Il giovane influencer, pupillo di Barbara d’Urso, ha bestemmiato nelle scorse ore … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

lightyagamixo : RT @amaricord: Fausto Leali a differenza di Denis Dosio ha ripetuto più volte la n word anche dopo essere stato ripreso caro Signorini quin… - dangerovsfemale : RT @amaricord: Denis Dosio che chiede scusa per un intercalare dopo essere stato squalificato, Fausto Leali dovrebbe prendere esempio da lu… - Fiorenz69511770 : Ma sono l'unica che non prova pena per l'eliminazione di Denis Dosio? #GFVIP #gfvip2020 #denisdosio - MAKEFRAUDS : RT @amaricord: Fausto Leali a differenza di Denis Dosio ha ripetuto più volte la n word anche dopo essere stato ripreso caro Signorini quin… - sickm4tt : RT @xxxmelancolie: vi ricordo: Denis Dosio squalificato per una bestemmia nemmeno tra le più colorite, Adua che fa outing a Massimiliano qu… -