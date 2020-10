Denis Dosio lacrime, inconsolabile: “non fate il mio stesso errore” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Al GF Vip arriva la squalifica a Denis Dosio, dopo la bestemmia su cui il programma non può soprassedere: lacrime nella casa, l’influecer chiede scusa Denis Dosio (fonte foto: Instagram, @grandefratellotv)Momento dalla grande commozione al GF Vip, dopo la decisione presa dalla trasmissione e annunciata dalla trasmissione, che attraverso le parole del conduttore Alfonso Signorini comunica a Denis Dosio la sua squalifica e l’uscita dalla casa. Nuovo appuntamento ricco di emozioni e di colpi di scena, al Grande Fratello Vip, che parte sin da subito con una novità molto forte e purtroppo triste per il giovane concorrente. Tutti i telespettatori sintonizzati su Canale 5 e che non si perdono una puntata del popolare reality, hanno ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Al GF Vip arriva la squalifica a, dopo la bestemmia su cui il programma non può soprassedere:nella casa, l’influecer chiede scusa(fonte foto: Instagram, @grandefratellotv)Momento dalla grande commozione al GF Vip, dopo la decisione presa dalla trasmissione e annunciata dalla trasmissione, che attraverso le parole del conduttore Alfonso Signorini comunica ala sua squalifica e l’uscita dalla casa. Nuovo appuntamento ricco di emozioni e di colpi di scena, al Grande Fratello Vip, che parte sin da subito con una novità molto forte e purtroppo triste per il giovane concorrente. Tutti i telespettatori sintonizzati su Canale 5 e che non si perdono una puntata del popolare reality, hanno ...

akirliam : RT @itsmwengo: Denis Dosio, 19 anni, chiede scusa a tutti per aver detto una bestemmia che dalle sue parti si usa come intercalare; Fausto… - francesca279603 : RT @mediohermana: Rendetevi conto che sto piangendo per Denis Dosio. #GFVip - essedisofia : RT @Iperborea_: Raga ma io nera per la freddezza con cui hanno trattato la questione e con cui hanno trattato Denis Dosio, nera. Fausto Lea… - j_pamyy : Denis Dosio era il ragazzo più pulito e meritava una possibilità. Non era neanche una cosa volontaria. È un ragazzo… - Martyriccel92 : RT @Iperborea_: Raga ma io nera per la freddezza con cui hanno trattato la questione e con cui hanno trattato Denis Dosio, nera. Fausto Lea… -