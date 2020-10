De Paul: «Non è uno scherzo rappresentare 45 milioni di argentini. Messi? Intoccabile» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di FIFA.com della Nazionale argentina: le parole del centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di FIFA.com della nazionale argentina. Queste le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale dell’Udinese. «Il calcio è entrato nella mia vita per caso, non avevo pianificato niente. Ho accompagnato il mio migliore amico per un provino al Club Deportivo Belgrano, mi hanno chiesto il ruolo e io ho risposto il numero 10 ed è così che ho iniziato a giocare come playmaker. Non ho mai provato gli schemi, ma potevo eludere facilmente gli avversari. La morte di mio nonno è stato il momento un cui tutto è cambiato e ho iniziato a prendere sul serio il calcio, per aiutare la mia famiglia. La mia prima memoria riguardo la nazionale risale al 1998, avevo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Rodrigo Deha parlato ai microfoni di FIFA.com della Nazionale argentina: le parole del centrocampista dell’Udinese Rodrigo Deha parlato ai microfoni di FIFA.com della nazionale argentina. Queste le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale dell’Udinese. «Il calcio è entrato nella mia vita per caso, non avevo pianificato niente. Ho accompagnato il mio migliore amico per un provino al Club Deportivo Belgrano, mi hanno chiesto il ruolo e io ho risposto il numero 10 ed è così che ho iniziato a giocare come playmaker. Non ho mai provato gli schemi, ma potevo eludere facilmente gli avversari. La morte di mio nonno è stato il momento un cui tutto è cambiato e ho iniziato a prendere sul serio il calcio, per aiutare la mia famiglia. La mia prima memoria riguardo la nazionale risale al 1998, avevo ...

