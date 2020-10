Covid, De Luca: 'Troppi assembramenti, ne pagheremo le conseguenze. Forze dell'ordine scomparse' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nella tradizionale diretta Facebook del venerdì Vincenzo De Luca ha aggiornato i cittadini sull'epidemia Covid-19 in Campania, dove i contagi sono in forte aumento nelle ultime settimane. LE PAROLE DI ... Leggi su napolitoday (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nella tradizionale diretta Facebook del venerdì Vincenzo Deha aggiornato i cittadini sull'epidemia-19 in Campania, dove i contagi sono in forte aumento nelle ultime settimane. LE PAROLE DI ...

repubblica : Covid, De Luca: 'Scandalosa l'assenza di controlli delle forze dell'ordine' - Adnkronos : #DeLuca: 'Apriamo #Covid resort per svuotare ospedali da #asintomatici' - La7tv : #tagada Massimo De Manzoni commenta le ultime dichiarazioni di Vincenzo De Luca: 'E' stato fortunato, le elezioni s… - Wolf09722148 : RT @Adnkronos: #DeLuca: 'Apriamo #Covid resort per svuotare ospedali da #asintomatici' - IMBURBE_RITO : RT @Adnkronos: #DeLuca: 'Apriamo #Covid resort per svuotare ospedali da #asintomatici' -