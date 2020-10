Coronavirus, rientri dall'estero e contatti con casi già noti: altro aumento dei contagi (Di venerdì 2 ottobre 2020) In Emilia-Romagna sono stati registrati 163 casi in più rispetto a giovedì, di cui 86 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali Leggi su ravennatoday (Di venerdì 2 ottobre 2020) In Emilia-Romagna sono stati registrati 163in più rispetto a giovedì, di cui 86 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali

