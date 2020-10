ClockTuner for Ryzen | tira fuori il meglio dalla tua CPU

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Per i possessori di CPU AMDe Threadripper 3000 basati su architettura Zen 2, arrivaforDallo sviluppatore “1USMUS“, arrivafor(CTR), o, diventa finalmente disponibile, ecco i dettagli. Se siete possessori di possessori di CPU AMDe Threadripper 3000 basati su architettura Zen 2, potrete sfruttare questo software per ottimizzare prestazioni e consumi. Il tool, creato dallo stesso sviluppatore – Yuri “1usmus” Bubliy – che ha realizzato DRAM Calculator for, aveva lanciato questa utility ma non era ancora disponibile al pubblico. La bontà del software però era stata già mostrata da Linus Tech Tips, che sul suo canale ...

Quello che fa il software ClockTuner for Ryzen è semplice. Si occupa in prima linea di eseguire un’analisi della qualità e stabilità di ogni CCX. Per eseguire tale operazione sfrutta vari passaggi per ...ClockTuner for Ryzen (CTR) è disponibile per il download. Il programma permette di estrarre ulteriori prestazioni dai processori Ryzen 3000 in modo automatico, migliorando al contempo l'efficienza.