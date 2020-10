Calciomercato Juventus, accordo con la Fiorentina per Chiesa: le cifre (Di venerdì 2 ottobre 2020) Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero trovato l’accordo con la Fiorentina per Federico Chiesa La Juventus è pronto a mettere a segno il super colpo in entrata in questi ultimi giorni di Calciomercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri avrebbero trovato l’accordo con la Fiorentina per Federico Chiesa; l’esterno a tutta fascia tanto richiesto da Andrea Pirlo. Il club toscano avrebbe accettato l’offerta da 60 milioni di euro pagabili in quattro anni, anche la Juventus al momento ha chiesto tempo. In casa bianconera si dovrà cedere qualche elemento, prima di poter chiudere ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020): i bianconeri avrebbero trovato l’con laper FedericoLaè pronto a mettere a segno il super colpo in entrata in questi ultimi giorni di. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri avrebbero trovato l’con laper Federico; l’esterno a tutta fascia tanto richiesto da Andrea Pirlo. Il club toscano avrebbe accettato l’offerta da 60 milioni di euro pagabili in quattro anni, anche laal momento ha chiesto tempo. In casa bianconera si dovrà cedere qualche elemento, prima di poter chiudere ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Il #Rennes ha chiuso per #Rugani - DiMarzio : Continua la trattativa fra #Juventus e #Fiorentina per #Chiesa. Contropartite e non solo, gli aggiornamenti - hbk_89 : Rugani in prestito è un operazione discreta, il giocatore sulla carta può rilanciarsi in un campionato dove anche R… - hbk_89 : Fossi in De Sciglio accetterei di corsa il Celtic, squadra affascinante, in un campionato dove si sente il profumo… -