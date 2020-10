Barcone di migranti prese fuoco: i quattro 'finanzieri eroi' indagati per omicidio colposo (Di venerdì 2 ottobre 2020) In quei giorni, lo scorso 30 agosto, furono definiti eroi : intervennero infatti per salvare un gruppo di migranti su una barca a vela nelle acque tra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro. Ma il ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020) In quei giorni, lo scorso 30 agosto, furono definiti: intervennero infatti per salvare un gruppo disu una barca a vela nelle acque tra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro. Ma il ...

