Accordi e Disaccordi | Alessandro Di Battista ospite stasera su Nove

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Continua l'appuntamento dicon l'approfondimento sulla politica e l'attualità:alle 22.45l'ex deputatoDi. Continua l'appuntamento dicon l'approfondimento sulla politica e l'attualità:alle 22.45 torna il talke Dise i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi ospitano l'ex deputato del Movimento 5 StelleDi. In studio si discuterà di temi caldissimi per i 'pentastellati': la leadership del Movimento, la messa in discussione da parte degli alleati di governo di riforme come il reddito di cittadinanza, il limite del doppio mandato per i parlamentari e i consiglieri regionali. Come sempre, ...