3 segni zodiacali più inclini a vivere periodi bui (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tutti viviamo delle giornate in cui ci sentiamo più tristi o particolarmente giù di morale. A volte questi nostri atteggiamenti “grigi” sono dettati dal tempo, da una brutta giornata o da un qualche litigio in casa. Tuttavia secondo gli esperti di astrologia, esistono delle connessioni tra i nostri segni zodiacali e le persone che più facilmente vengono colte da malinconia e depressione. Dai loro studi, è risultato che 3 segni in particolare hanno una propensione verso questi stati fisici e mentali e i segni di cui parliamo sono i seguenti: • Gemelli Le persone nate sotto la stella dei Gemelli sono estremamente critiche con se stessi e tendono a dubitare con grande facilità delle loro abilità. La loro doppia personalità è visibile in ogni loro ... Leggi su virali.video (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tutti viviamo delle giornate in cui ci sentiamo più tristi o particolarmente giù di morale. A volte questi nostri atteggiamenti “grigi” sono dettati dal tempo, da una brutta giornata o da un qualche litigio in casa. Tuttavia secondo gli esperti di astrologia, esistono delle connessioni tra i nostrie le persone che più facilmente vengono colte da malinconia e depressione. Dai loro studi, è risultato che 3in particolare hanno una propensione verso questi stati fisici e mentali e idi cui parliamo sono i seguenti: • Gemelli Le persone nate sotto la stella dei Gemelli sono estremamente critiche con se stessi e tendono a dubitare con grande facilità delle loro abilità. La loro doppia personalità è visibile in ogni loro ...

zazoomblog : Come i segni zodiacali affrontano un amore impossibile? Ecco tutte le risposte! - #segni #zodiacali #affrontano… - ValeLaQueen : 4 segni zodiacali di donne che possono far impazzire qualsiasi uomo. E che ve lo dico a fare: ?? - maelicehogws : 18. Quanto credete all’influenza dei segni zodiacali? - herondeirs : @tinadaisies considerando che vergine è uno dei segni zodiacali migliori, se non IL migliore, forse ti salvi ???? a p… -