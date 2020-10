Zanetti | “E’ un girone molto equilibrato | abbiamo messo le basi per poter competere”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Javier, vicepresidente dell’Inter, sul sito ufficiale ha commentato ildei nerazzurri in Champions League. Queste le sue parole: “È unma ce la giocheremo. Bisogna affrontare ogni partita consapevoli delle difficoltà che ci saranno ma sempre con l’ambizione di fare qualcosa di importante. Il primo obiettivo è cercare di superare i gironi, speriamo di riuscirci e poi vedremo cosa succederà. Non c’è solo il Real Madrid, Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk sono squadre attrezzate percompetere alla stessa maniera, per questo dovremo essereconcentrati nell’affrontare ogni partita. Poi nelle gare di Champions è importante anche il momento ...