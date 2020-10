Xbox Series X/S e il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos in un nuovo video (Di giovedì 1 ottobre 2020) Buone notizie per i fan Microsoft: grazie al recente annuncio di Dolby, ora sappiamo che Xbox Series X e S, le due console next-gen della compagnia americana, potranno contare sul supporto esclusivo di Dolby Vision e Dolby Atmos.L'annuncio in questione è stato diffuso tramite un teaser trailer, visibile qui sotto, nel quale vengono mette in luce le applicazioni di questi due strumenti in ambito videoludico.Dolby Vision permetterà di migliorare la resa dei colori e l'illuminazione, potenziando l'HDR per rendere i colori più vivi e i neri più tetri. Dolby ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Buone notizie per i fan Microsoft: grazie al recente annuncio di, ora sappiamo cheX e S, le due console next-gen della compagnia americana, potranno contare sulesclusivo di.L'annuncio in questione è stato diffuso tramite un teaser trailer, visibile qui sotto, nel quale vengono mette in luce le applicazioni di questi due strumenti in ambitoludico.permetterà di migliorare la resa dei colori e l'illuminazione, potenziando l'HDR per rendere i colori più vivi e i neri più tetri....

