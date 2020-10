Vergogna-Pd: mettono in croce Giorgino perché non ha sputato su Matteo Salvini (Di giovedì 1 ottobre 2020) In questa storia c'è un «addirittura» andato di traverso al Pd. L'ha pronunciato Francesco Giorgino, volto del Tg1 da tanti anni, conduttore dell'edizione delle 20, esperto di speciali post-elezioni, mezzobusto notissimo, guarda caso perfino capace di analisi politiche senza suggeritori occulti: sarà per questo che alla sinistra non piace. Abituata a decidere chi fa cosa alla Rai, la combriccola dei compagni si stupisce se un cronista è libero di parlare e di dire ciò che pensa. Ad Agorà, ieri, si discuteva della recente nomina di Giorgia Meloni a presidente del partito dei Conservatori europei, si discettava dei ruolo del centrodestra nell'Ue, dei rapporti tra Fratelli d'Italia e Lega. Giorgino, caporedattore politico del Tg1 per anni quindi conoscitore dell'argomento, era ospite della conduttrice ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) In questa storia c'è un «addirittura» andato di traverso al Pd. L'ha pronunciato Francesco, volto del Tg1 da tanti anni, conduttore dell'edizione delle 20, esperto di speciali post-elezioni, mezzobusto notissimo, guarda caso perfino capace di analisi politiche senza suggeritori occulti: sarà per questo che alla sinistra non piace. Abituata a decidere chi fa cosa alla Rai, la combriccola dei compagni si stupisce se un cronista è libero di parlare e di dire ciò che pensa. Ad Agorà, ieri, si discuteva della recente nomina di Giorgia Meloni a presidente del partito dei Conservatori europei, si discettava dei ruolo del centrodestra nell'Ue, dei rapporti tra Fratelli d'Italia e Lega., caporedattore politico del Tg1 per anni quindi conoscitore dell'argomento, era ospite della conduttrice ...

